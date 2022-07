Helikopter s liječnicima i spasiocima srušio se u Gruziji. Na mjestu njegova pada odjeknula je snažna eksplozija, a helikopter je nestao u gustom crnom dimu.

Tim za hitne slučajeve Gruzije u helikopteru pokušavao je spasiti dvoje ljudi koji su ostali zarobljeni na litici nakon što su udarili u stijene u Gudauri, popularnom skijalištu koje ljeti postaje omiljena destinacija ljubitelja letenja zmajem i paraglajdera.

U avionu su bili liječnici i spasioci. Lokalni mediji javljaju da su ozlijeđeni, no trenutno nema službenih podataka o eventualnim žrtvama.

APA javlja da je u trenutku nesreće u helikopteru bilo petero ljudi. Društvenim mrežama proširile su se snimke helikoptera koji udara u stijenu i nestaje i eksploziji i oblaku crnog dima i plamena.

Videosnimke u nastavku su uznemirujuće.

🇺🇲 : Watch ‼️ A Georgia Department of the Interior Border Patrol helicopter crashed during an operation in Gudauri to rescue paragliders who fell off a cliff #USA

"Helikopter Ministarstva unutarnjih poslova, koji je pomagao u spašavanju paraglajdera, izgubio je kontrolu i srušio se", objavljeno je iz ministarstva.

Mi-8 took off in search of missing paragliders near the resort of Gudauri