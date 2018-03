Dosadašnji socijaldemokratski ministar pravosuđa i zaštite potrošača Heiko Maas preuzima jedan od najvažnijih resora u novom kabinetu Angele Merkel, a mnogi smatraju da je taj pravnik iz Sarske, zbog trezvena načina na koji je posljednjih godina vodio svoj dosadašnji resor, idealno kadrovsko rješenje za novog ministra vanjskih poslova.

Kada je prije nešto više od četiri godine preuzeo ministarstvo pravosuđa, mnogi promatrači nisu vjerovali da će ovom mladom političaru iz zapadnonjemačke provincije uspjeti prelazak na saveznu razinu.



No u posljednjem kabinetu Maas se pokazao kao jedan od najuspješnijih političara, koji se uspio profilirati ne samo mnogim zakonima koji su doneseni za vrijeme njegova mandata (poput zakona o ženskim kvotama u upravnim odborima ili antiterorističkim zakonima) nego i svojim trezvenim nastupom, ali i s potrebnom dozom emocija.



Emocije je posebice pokazao u borbi protiv ksenofobije, sloveći kao jedan od najžešćih kritičara populističke, desno orijentirane Alternative za Njemačku (AfD). On je jedan od političara koji se zalaže da se ova stranka, koja je izborila ulazak u Bundestag, stavi na listu stranka koje se nalaze pod prismotrom Ureda za zaštitu ustavnog poretka.



Stoga i ne čudi reakcija predsjednika AfD-a Joerga Meuthena koji je vijest o dolasku Heika Maasa na dužnost ministra vanjskih poslova nazvao „najvećem mogućom kaznom“, a Maasa osobom koja će Njemačkoj „nanijeti ogromnu štetu“ pravdajući to stajalište njegovim „neiskustvom“.

Redovito na meti antiizbjegličkih prosvjeda

Maas se zbog svoje otvorene podrške izbjegličkoj politici Angele Merkel redovito nalazi na meti antiizbjegličkih prosvjeda na kojima ministra pravosuđa redovito nazivaju „veleizdajnikom“, a socijaldemokratski političar već je dobio brojne prijetnje smrću, uključujući i metak u pismu.



No u ostatku političkog svijeta Heiko Maas slovi kao skrivena socijaldemokratska zvijezda, čije se ime čak spominjalo i kao mogućeg socijaldemokratskog kandidata za kancelara.



Zbog svoje veze s (u Njemačkoj) popularnom glumicom Natalie Woerner, svog besprijekornog javnog nastupa u odijelima šivanim po mjeri, dizajnerskim naočalama i aktivnog bavljenja triatlonom, Maas je čest gost žutog tiska, kojemu je 51-godišnji političar zahvalna tema u inače sivom političkom svijetu Njemačke.



Ta popularnost vjerojatno će još i porasti s obzirom na to da su ministri vanjskih poslova u pravilu i najpopularniji njemački političari.



Maas funkciju preuzima od Sigmara Gabriela (SPD), koji je ministarstvo vanjskih poslova vodio nešto više od godinu dana, i to nakon što je s te dužnosti na mjesto predsjednika države otišao Frank-Walter Steinmeier. Maasa promatrači po stilu vide bliže Steinmeieru, koji je bio poznat kao diplomat kojeg je krasila upornost, povlačenje konaca iz pozadine i neiscrpna radna energija.

Pozicija oko koje su se najviše lomila koplja

Maas dolazi na poziciju oko koje su se posljednjih tjedna unutar narušenog SPD-a najviše lomila koplja. Nakon koalicijskih pregovora, tadašnji predsjednik stranke Martin Schulz nakon internih dogovora u vrhu stranke objavio je kako u novom kabinetu Angele Merkel preuzima mjesto ministra vanjskih poslova, što je javnost dočekala s odobravanjem, s obzirom na Schulzovo dugogodišnje iskustvo na mjestu predsjednika Europskog parlamenta.



Promatrači su Schulza vidjeli kao idealnu kadrovsku potporu dvojcu Merkel-Macron u najavljenom procesu reformiranja Europske unije. No nakon unutarstranačkih kritika Martin Schulz bacio je ručnik u ring i povukao se sa svih funkcija, a ista sudbina je zadesila i njegova najvećeg internog kritičara Sigmara Gabriela, koji također nije krio želju za ostankom na funkciji ministra vanjskih poslova. Ovako će se obojica morati zadovoljiti zastupničkom foteljom u Bundestagu.



S Heikom Maasom na veliku berlinsku političku scenu dolazi i treća osoba iz najmanje njemačke savezne pokrajine Sarske.



I nova tajnica Kršćansko-demokratske unije (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer, koju mnogi vide kao nasljednicu Angele Merkel, kao i jedan od najprisnijih suradnika njemačke kancelarke i budući ministar gospodarstva Peter Altmeier, dolaze iz provincije smještene na samom zapadu zemlje tik uz francusku granicu. (Hina)