Obalna straža SAD-a traga za četvero članova posade velikog teretnog broda koji se prevrnuo na obali kod američke savezne države Georgie. Do sada je spašeno 20 ljudi.

Brod je napustio luku Brunswick na putu za Baltimore, sa 23 člana posade i kapetanom. Veliki teretni brod se prevrnuo, a došlo je i do požara na brodu, javlja Russia today.

Timovi za spašavanje pokušavaju pronaći način za stabiliziranje plovila. Vatra i dim ometali su napore u pronalaženju nestalih za koje se vjeruje da su zarobljeni u brodu, izjavio je na konferenciji za novinare kapetan John Reed, zapovjednik sektora obalne straže Charleston.

Spasilačke ekipe još uvijek "ne mogu konkretno utvrditi, ne ulazeći unutra, je li požar potpuno ugašen", dodao je Reed. Uzrok požara i prevrnuća broda se utvrđuju.

Radi se o 200 metara dugom teretnom brodu, teškom 71.000 tona.

#HappeningNow @USCG and port partners are conducting a rescue operation for four crew members aboard a disabled cargo vessel in St. Simons Sound, Brunswick, Georgia. More information here: https://t.co/R4QQoROXwM pic.twitter.com/uvaue64k82