Cijelu obitelj ubili u krevetu: Pronašli su ih zagrljene, otac ih je htio zaštititi

Aviv (54), Livnat (49), Rotem (19), Yonatan (17) i Yiftach (15)... Ovo su članovi obitelji Kutz, roditelji i troje djece, koje je u napadu na kibuc Kfar Azi na jugu Izraela ubio Hamas kada je 7. listopada upao u njihov dom.

Nakon što su se članovi obitelji Kutz ispočetka vodili kao nestale osobe, njihovi su ih susjedi pronašli u jednom od kreveta u njihovu domu. Kako su susjedi rekli, Aviv je bio zagrlio svoju djecu i suprugu kako bi ih pokušao zaštititi, no nije uspio, ubili su ih sve, piše The Times of Izrael.

Livnat Kutz, koja je u listopadu trebala proslaviti svoj 50. rođendan, bila je grafička dizajnerica, a njezin suprug zamjenik direktora u jednoj konzultantskoj tvrtki.

Pročitajte i ovo ubojstva u belgiji Policija je u kafiću upucala napadača iz Bruxellesa, cure detalji policijske akcije

Rotem je bila vojnikinja koja je bila zadužena za obuku novaka. Yonatan i Yiftach pohađali su internat nedaleko od Tel Aviva te igrali košarku za mlađe uzraste košarkaškog kluba Hapoel. Htjeli su postati profesionalni košarkaši.

"Bila su to krasna djeca velikih srca. Život je bio pred njima", rekla je njihova teta Adi Levy Salama.