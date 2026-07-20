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Hamas ima novog vođu: Izrael mu je ubio dva sina, pokušali su i njega...

PišeHina, V. S., 20. srpnja 2026. @ 14:57 komentari
Hamasovi borci
Hamasovi borci Foto: Afp
Halil Al-Haja je prognani vođa Hamasa i njihov glavni pregovarač.
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