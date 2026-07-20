Hamas ima novog vođu: Izrael mu je ubio dva sina, pokušali su i njega...

Hamas je imenovao Halila Al-Haju svojim glavnim vođom, objavila je u ponedjeljak palestinska militantna grupa.

Al-Haja zamjenjuje Jahiju Sinvara, koji je poginuo u borbi s izraelskim snagama 2024. godine dok je Hamas vodio dvogodišnji rat s Izraelom u Pojasu Gaze.

Al-Haja, prognani vođa skupine u Gazi i glavni pregovarač, postupno je postajao sve važnija figura u vodstvu Hamasa nakon smrti Sinvara i Ismaila Hanije, koji je ubijen u Iranu u srpnju 2024.

Al-Haja se našao među visokim dužnosnicima koji su bili meta izraelskog napada u Dohi 2025., rekli su Reutersu izraelski dužnosnici.

Halil Al-Haja Foto: Afp

Tko je on?

Rođen je u pojasu Gaze 1960., al-Haja je dio Hamasa od njegova osnutka 1987. Tijekom desetljeća napredovao je u hijerarhiji organizacije i blisko je surađivao sa Sinvarom i Hanijom. Postao je posebno važan na diplomatskom frontu, sa sjedištem uglavnom u Katru, koji se pojavio kao glavno središte za posredovanje s drugim zemljama, uključujući Izrael, Egipat i Sjedinjene Države.

Djelovanje izvan Gaze omogućilo mu je putovanje i koordinaciju između susjednih zemalja bez ograničenja izraelske blokade Gaze. Al-Haja je također predvodio Hamasove delegacije u posredovanim pregovorima s Izraelom kako bi pokušao osigurati sporazum o prekidu vatre u Gazi.

Al-Hajina obitelj patila je zbog izraelskih napada. Tijekom rata 2014. godine, izraelski napad uništio je kuću njegovog najstarijeg sina Osame, ubivši njega, njegovu suprugu i troje njihove djece, piše Al Jazeera. U rujnu prošle godine, u izraelskom napadu na stambeni kompleks u središtu Dohe u Kataru ubijeno je pet osoba, uključujući njegovog sina Humama.