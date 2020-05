Supredsjednici Radne skupine EPP-a za međukulturne odnose i međureligijski dijalog te zastupnica HDZ-a u EP-u Željana Zovko uputili su pismo kardinalu Vinku Puljiću u kojem su izrazili potporu "njegovu pravu na vjersku slobodu i na kulturu sjećanja".

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić trebao je predvoditi svetu misu kod Bleiburga, no kako je planirano okupljanje u Austriji otkazano zbog pandemije koronavirusa odlučeno je da on to učini u sarajevskoj katedrali 16. svibnja.

Najava održavanja te mise izazvala je negativne reakcije u dijelu javnosti BiH, uključujući i javne pozive sva tri člana Predsjedništva BiH i gradonačelnika Sarajeva da se taj obred otkaže zbog povezanosti stradalih na Bleiburgu s ustaškim režimom, ali i negativne reakcije u zemljama.

Misa u Sarajevu sastavni je dio ovogodišnje komemoracije 75. obljetnice Bleiburga čiji je organizator Počasni blajburški vod, a pokrovitelj Hrvatski sabor.

Supredsjednici radne skupine Europske pučke stranke (EPP) Jan Olbrycht i György Hölvényi i Željana Zovko kao članica skupine osudili su u pismu kardinalu Puljiću objavljenom u petak medijske napade zbog najavljene mise i naznačili kako su o nastaloj situaciji spremni i pokrenuti raspravu u Europskom parlamentu.

"Svjesni smo teških medijskih napada na Katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini posljednjih dana, te izražavamo duboku tugu što Vam se onemogućava u potpunosti iskoristiti pravo na kulturu sjećanja", stoji u pismu.

"Upoznati smo da ste obavijestili Svetu Stolicu o kršenju Međunarodnog sporazuma za slobodu Katoličke crkve i zabrinutosti za sigurnost i slobodu vjeroispovijesti katolika u Bosni i Hercegovini. Uvjeravamo Vas da ćemo, ako se ova situacija dodatno pogorša, ovo pitanje pokrenuti i u Europskom parlamentu", poručuje troje zastupnika EPP-a.

Podsjetili na prošlogodišnju rezoluciju

Zastupnici su u pismu podsjetilii i na prošlogodišnju rezoluciju Europskog parlamenta u kojoj se osuđuju svi totalitarizmi prošlog stoljeća.

"Europski je parlament početkom ovog mandata usvojio Rezoluciju o 80. obljetnici početka II svjetskog rata i značaju koje europsko sjećanje ima za budućnost Europe, i to 10 godina nakon Rezolucije o europskoj savjesti i totalitarizmu, u kojoj je prepoznat značaj sjećanja na prošlost, jer bez sjećanja pomirenje nije moguće. U tom svjetlu, u ime Radne skupine EPP-a za međukulturne odnose i međureligijski dijalog, u potpunosti podržavamo Vaše pravo na njegovanje kulture sjećanja, kao i Vaše pravo da u subotu služite svetu misu za žrtve blajburške tragedije", poručili su europarlamentarci.

Blajburškom tragedijom naziva se stradanje više desetaka tisuća ustaških i drugih vojnika NDH i civila koji su se u svibnju 1945. htjeli predati savezničkim snagama, ali ih je britanska vojska vratila jugoslavenskoj. Nekoliko desetaka ih je ubijeno na Bleiburškom polju, a tisuće ostalih stradali su u Sloveniji i idućih mjeseci u marševima danas poznatima kao ‘križni putovi’.

Kritičari održavanja mise u subotu smatraju da se radi o rehabilitaciji ustaša, saveznika nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu, dok su biskupi iz BiH ovoga tjedna u zajedničkoj izjavi istaknuli kako moliti za neku osobu ili za neku skupinu ne znači ni odavati počast toj osobi ili skupini, niti poistovjećivati se s njima, a niti prihvaćati njihova politička uvjerenja.

Održavanje mise je, među ostalima, osudio Efraim Zurrof, čelnik židovskog Centra "Simon Wiesenthal", a povjerenica vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović upozorila je da bi se mogla pretvoriti u veličanje ustaškog režima odgovornog za smrt stotina tisuća ljudi. (Hina)