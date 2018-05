Nakon ostavke Martine Dalić, oporba traži odlazak cijele Vlade i raspuštanje Sabora. Iako je zahtjev oporbe legitiman Mislav Bago smatra ga nerealnim. Napominje da zapravo premijeru jedina i prava opasnost prijeti unutar HDZ-a i da tamo mora imati pomno otvorene oči. O cijeloj situaciji razgovarao je s potpredsjednikom SDP-a, Peđom Grbinom.

S obzirom na trenutnu situaciju u SDP-u, u kojoj najvjerojatnije ne bi mogli srušiti HDZ na izborima, koji je bio vaš motiv za poziv na raspuštanje izbora?

Politička situacija kakvu imamo danas u Republici Hrvatskoj je takva da je vjerodostojnost premijera dovedena u pitanje te postoji ozbiljna mogućnost da je predsjednik Vlade u kazneno-pravno odgovoran za ono što je radio.

Zašto bi on bio kazneno-pravno odgovoran?

Zato što je cijelo vrijeme bio informiran o svemu onome što se događalo, a nije poduzeo nikakve radnje da spriječi kaznena djela.

Koje bi on kažnjivo djelo napravio da je znao za situaciju i nije ništa poduzeo, kao što kažete?

Postoji nešto što se zove kažnjivo djelo prikrivanja. To je kazneno djelo gdje vi prikrivate počinjene drugog kaznenog djela, pogotovo tako teškog kao što su zlouporaba položaja i ovlasti.

Imate li dokaze ili su to samo vaše indicije?

Vjerujem da ste i vi pročitali ove mailove, vjerujem da ste iz tih mailova i vi kao što sam i ja vidjeli da je predsjednik Vlade cijelo vrijeme bio informiran o onome što potpredsjednica Vlade radi i o onome što radi grupa Borg. Dakle, predsjednik Vlade je od prog do zadnjeg dana bio informiran o svemu, on je imao kormilo u svojim rukama, on je donosio odlukei u bilo kojem trenutku je to mogao prekinuti.

Što je trebao napraviti na početku? Formirati radnu skupinu?

Apsolutno, propisima treba formirati radnu skupinu i za njeno formiranje postoji nekakva odluka. Pogledajte na primjer Savjet za Inu, dakle mi imamo oduku da se formira taj Savjet i cijela javnost zna tko su ljudi koji sudjeluju u tome.

To vam se čini transparentnim?

To isto nije dovoljno transparentno, jer kao što su neki mediji objavljivali i tamo se muljalo pa su na sjednice Savjeta pozivane osobe kao što je Martina Dalić, koji nisu bili članovi a koji su trebali biti izuzeti, ali je puno transparentnije od ovoga što je napravljeno s grupom Borg.

Kako komentirate postupak Državnog odvjetništva dan nakon najave odlaska Martine Dalić?

Bolje ikad nego nikad. Mislim da je Državnoo odvjetništvo trebalo reagirati puno prije, posebice ako je istina ono što smo čuli iz nekih medija, da su mailovi, kao što su dostavljeni portalima bili dostavljeni i njima.

Danas je Darinko Kosor izrazio zabrinutost da nagodba možda i neće biti sklopljena zbog velikih igrača koji su financirali godinama Agrokor, a sada se tuže s njim. Strahujete li i od toga?

Da, i to iz vrlo jednostavnog razloga koji je možda bio vidljiv i da nas na tiskovnoj konferenciji gospodina Peruška. Dakle, mi niti danas, mjesec dana nakon što je istekao rok od jedne godine važenja zakona na Agrokor, nemamo formirano stalno vjerovničko vijeće. Što to znači? To znači da se Izvanredna uprava ustvari boji vjerovnika i boji što će ti vjerovnici odlučiti. Sklapanje nagodbe je u ruci Izvanredne uprave, vjerovnika i suda. Mi u ovom trenutku ne znamo kako će to završiti.

Hoćete reći da ćemo imati višegodišnje sudske tužbe koje će biti pokrenute protiv države?

To uopće nije upitno. Kako god završio ovaj postupak, Republika Hrvatska će se suočiti sa sudskim tužbama. Uostalom, i u slučaju lex Parmalata, onog koji je poslužio kao uzor, imali smo i sudske tužbe koje su događale i desetljeće iza okončanja procesa, a tamo je postupak bio puno transparentniji i bili su ugrađeni mehanizmi koji bi trebali spriječiti sukob interesa, u Hrvastkoj toga nije bilo. Znači, što se tiče pravosudnog naslijeđa ovog postupka, ono će trajati godina. Međutim, mi sada govorimo o onome što je kolega Kosor prije mene govorio a to je ekonomski, odnosno gospodarski rizik. Dakle, 55 dana do sklapanja nagodbe mi ne znamo hoće li ona biti sklopljena.

