Budva je danas bila poprištem građanskog bunta, koji je izbio zbog uhićenja gradonačelnika Marka Carevića i čelnika Skupštine općine Krste Radovića. U pritvoru je i dalje Carevićev sin, koji ga je branio od policije, dok su Carević i Radović popodne pušteni iz pritvora.

Gradonačelnik Budve Marko Carević pušten je na slobodu nakon što ga je jutros uhitila policija. U tom su gradu danas izbili neredi zbog uhićenja Carevića i Krste Radovića, predsjednika Skupštine općine.

"Borit ćemo se za pravdu! Ovo što su nam jutros napravili bilo je vandalsko postupanje vlasti, koje je izvan svih procedura. Dotaknuli su dno!", kazao je Carević za Nova.rs.

"Mi smo legitimni predstavnici građana, a ovakav postupak naše braće, koja su na jedan divljački i udbaški način upala u zgradu i obračunala se s nama je nešto što tek trebamo razmotriti i vidjeti što ćemo poduzeti. Crna Gora je danas dotaknula dno!", rekao je Carević. Ispred policijske postaje dočekale su ga stotine okupljenih građana koji su mu došli pružiti podršku.

Carević, ali i i predsjednik Skupštine općine (SO) Budva Krsto Radović i ostali dužnosnici Općine pušteni su, ali je Carevićev sin zadržan u pritvoru. Carević je najavio da će i sutra doći na posao u Općinu te pozvao prosvjednike da ostanu izpred zgrade Općine.

"Fizička bol koju trenutno osjećam ništa je prema boli u duši zbog naše Crne Gore koja je danas pala na dno. Mi smo oslobođeni kaznene odgovornosti, ali moj sin je priveden i zadržan. On me htio obraniti kad su me napali, a optužili su ga za napad na službenu osobu. Izborit ćemo se i s tim jer smo u pravu i istina je na našoj strani", kaže Carević.

Problem je nastao kad je skupštinska većina smijenila predsjednika Općine Budva Marka Carevića i predsjednika SO Budva Krstu Radovića. Oni smatraju pak da je odluka nezakonita i neustavna te odbijaju predati vlast Vladimiru Bulatoviću i Snežani Kuč, koji su tom odlukom proglašeni za vršitelje dužnosti.