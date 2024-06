VIDEO Gori zgrada u Moskvi, najmanje osmero poginulih: "Ljudi su razbijali prozore i tražili pomoć..."

Najmanje osmero ljudi je poginulo u požaru u institutu za istraživanje elektronike u blizini Moskve u ponedjeljak. Plamen je zahvatio zidove i zarobio ljude na gornjim katovima.

Kanal Baza objavio je na aplikaciji Telegram snimku na kojoj se vidi muškarac kako skače s gornjeg kata osmerokatnice. Drugi, s teškim opeklinama, pao je s gornjih katova, pokazala je snimka koju je objavio Telegramov kanal Šot.

Uzrok požara još nije poznat. U snimkama objavljenim na društvenoj mreži X vidi se kako iz prozora glavne zgrade instituta izlazi gust dim te kako je vatra već progutala nekoliko katova. Također se na snimkama vidi kako ljudi razbijaju prozore i traže pomoć.

‼️🇷🇺 Scary footage: a large fire in the defense research institute of radio-electronic industry in the Moscow region, people are blocked by fire

▪️Thick smoke is coming from the windows of the main building of the Platan Research Institute in Fryazino near Moscow. There are… pic.twitter.com/abSEiYG51r