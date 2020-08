U četvrtak poslijepodne izbio je požar na 27. katu Svjetskog trgovačkog centra u Bruxellesu.

Požar u Svjetskom trgovačkom centru u Bruxellesu izbio je na najvišem, 27. katu, u tehničkoj prostoriji unutar kule, malo poslije 16 sati u četvrtak.

Na terenu su hitne službe, policija, vatrogasci i djelatnici hitne pomoći.

"Izolacijski materijal na posljednjem katu WTC-a se zapalio. Ozlijeđenih nema", kazao je glasnogovornik vatrogasaca Walter Derieuw.

Vatra je stvorila gusti crni dim koji se vidi u cijelom gradu, piše HNL.

Nasreću, u trenutku izbijanja požara, u tornju je bilo tek nekoliko radnika koji rade na renoviranju unutarnjih prostorija. Radnici su evakuirani neozlijeđeni.

Fire in Brussels WTC



"The Future is Here"🤔 pic.twitter.com/DL7dBhCdDN