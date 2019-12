Prosvjedi u Srbiji ulaze u drugu godinu. Već 53 tjedna, svake subote građani svoj bunt protiv vlasti i trenutačnog stanja u toj zemlji izražavaju prosvjednom šetnjom.

Iako se čini da vladajuće njihove akcije ne diraju previše, u ovih su se godinu dana, kažu organizatori, stvari ipak pomaknule s mrtve točke. Subotnja šetnja za mnoge je postao uobičajeni ritual.

"Svake subote smo ovdje. Borimo se protiv zla Aleksandra Vučića“, kaže Uroš iz Beograda.

U Beogradu smo razgovarali s jednom od organizatorica prosvjeda, Valentinom Reković.

Reković ističe da Radio televizija Srbije, koju plaćaju svi građani, ignorira oporbu i organizatore prosvjeda te ističe da u godinu dana prosvjeda još nitko od organizatora nije gostovao na televiziji.

Današnji prosvjed nisu prijavili policiji jer smatraju da ne moraju poštovati institucije, ako ni država to ne radi.

"Vjerojatno ćemo mi organizatori snositi nekakve posljedice, ali mi smo se svjesno odlučili na ovaj korak i svjesno ušli u sve ovo. Ako policija ne radi svoj posao, više smo puta rekli: 'mi ćemo raditi umjesto vas. Ako nećete tražiti batinaše koji dave ljude na ulici, mi ćemo to učiniti za vas'", ističe Reković.

"Morala je pasti krv"

Prvi veliki prosvjed održan je nakon premlaćivanja Borka Stefanovića i zbog toga su i nazvani Stop krvavim košuljama. Da će se pretvoriti u tako dugotrajni građanski bunt nije očekivao.

"Na žalost morala je pasti ta krv da se osvijestimo u kakvoj državi živimo, i da tu državu svi želimo promijeniti na bolje“, kaže Stefanović.

Iako se možda naoko nije mnogo toga promijenilo, organizatori prosvjeda, udruga 1 od 5 miliona, zadovoljni su postignutim.

"Prva stvar što mi vidimo da su građani izišli na ulice u velikom broju i pokazali da se ne plaše ove vlasti jer jedna od poluga moći jest što širi strah među građanima“, kaže Srđan Marković, organizator prosvjeda

"Protesti su bili samo jedna inicijalna iskra za sve ono što se kasnije događalo, a to je jedna poprilična devastacija samoga režima. On se počeo urušavati s pojavom tih demonstracija“, kaže Slobodan Stupar, politički analitičar.

To se vidi, kažu, kroz brojne sfere koje su isplivale.

"Od Krusika gdje otac ministra policije kupuje po povlaštenim cijenama oružje za što dozvolu izdaje njegov sin“, kaže Borko Stefanović iz Ljevice Srbije.

A to je odjeknulo i izvan granica.

"Mnogi u svijetu su vrlo ljuti i začuđeni što Vučić prodaje to ISIL-u, što to odlazi u Dombas i što to odlazi na razne druge adrese“, kaže Stupar..

Za aferu se saznalo zbog zviždača Aleksandra Obradovića koji je zbog toga danas nije slobodan čovjek.

"Vjerujemo da se Aleksandar Obradović ne bi osnažio u tim smislu da izađe i da kaže nešto i da iznese te podatke da nije bilo protesta“, kaže organizator Marković.

Najžešće kritike prosvjednika idu na račun slobode medija. Zbog toga ujedinjena oporba planira bojkot izbora kako bi na situaciju u zemlji ukazali i međunarodnoj zajednici.

