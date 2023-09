VIDEO "Tko je zapravo glavni?": Bidenu isključili mikrofon i prekinuli konferenciju za medije

Američki predsjednik Joe Biden obraćao se novinarima u Hanoiu i govorio o odnosu s Kinom kad je počeo biti nepovezan dok je govorio o odnosima s kineskim predsjednikom pa kazao: "Ne znam za vas, ali ja idem u krevet". Nakon toga mu je isključen mikrofon. Biden je nastavio još govoriti i odgovarati na pitanja novinara, nakon čega je glasnogovornica Karine Jean-Pierre kazala da je konferencija za medije gotova te je na zvučnike puštena jazz glazba.

Korisnici platforme X iznenađeni su ovim potezom i komentirali su kako to "još nisu u životu vidjeli" te se pitaju "tko je zapravo glavni".

I have never seen this in my entire life.



Joe Biden's press conference was ended and cut short by a staffer during a rambling Biden moment.



What is going on?!?!?pic.twitter.com/7dA1J8xjKn