Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan na novinskoj konferenciji u katarskoj Dohi u nedjelju odgovorio je na pitanje političke novinarke Christane Amanpour zna li gdje se nalazi Bašar al-Asad.

"Ne mogu to komentirati, vjerojatno je izvan Sirije", kazao je Fidan.

Posljednjih sati mediji objavljuju razne informacije o mogućoj lokaciji Bašara al-Asada – jedna istočnoeuropska noviska agencija vjeruje da se on s obitelji nalazi u Latakiji, sirijskom mediteranskom gradu, svojoj obalnoj rezidenciji i uporištu alavitske sekte čiji je član.

Dva izvora iz Sirije za Reuters su kazala kako je velika mogućnost da je Asad poginuo ako je njegov zrakoplov oboren.

"Nestao je sa radara, vjerojatno mu je transponder isključen, ali vjerujem da je veća mogućnost da je letjelica oborena", kazao je izvor za Reuters.

Jedini let iz Homsa otišao prema UAE

Jedini odlazni let iz Sirije vidljiv na Flight Radaru nakon ponoći, poletio je iz Homsa prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, no to je bilo više sati nakon što su pobunjenici zauzeli grad. Ranije se nagađalo da će sirijski diktator potražiti spas kod saveznika – u Moskvi ili Iranu.

Istovremeno, diplomatski savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata kazao je kako ne zna je li Assad pobjegao u njegovu zemlju.

Tijekom razgovora s novinarima u Bahreinu Anwar Gargash navode od tome da je Asad ušao u UAE nije htio komentrati.

"Kada ljudi pitaju što će Asad učiniti, to je stvarno, na kraju dana, samo jedna zabilješka u povijesti. Mislim da to nije ni važno. To je samo crtica koja je dio mnogo značajnijih događaja", kazao je i dodao da Sirija još ''nije izašla na čistinu" te ostaje podložna ekstremizmu i terorizmu, piše BBC.

