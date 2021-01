Inauguracijski govor novog američkog predsjednika Joea Bidena analizirala je komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

Govor Joea Bidena bio je pomirljiv, pun poruka nade, ujedinjenja i pobjede nad pandemijom koronavirusa.

"Jedna vrijednost je posebno istaknuta u ovom govoru, a to je vrijednost istine. Borba za istinu, borba protiv laži. Možemo reći da se na neki način time referirao na svog prethodnika Donalda Trumpa.

S druge strane još je jedna stvar koju treba istaknuti, a to je da je Joe Biden iskoristio kao retoričku prednost nešto što mu se vrlo često spočitavalo kao nedostatak a to su godine, odnosno dob. Međutim, on je svoje godine iskoristio na način da s pozicije jednog mudrog, iskusnog čovjeka, govori o svim tim izazovima s kojima se Amerika trenutačno suočava kao sastavnom dijelu života. I kao iskusan čovjek dobio je na uvjerljivosti.

Što se izvedbe tiče također je bio vrlo dobar, dakle i gestom je pratio svoj govor, međutim, zanimljivo je da kad se obraćao Amerikancima s porukom da se zapravo trebaju riješiti njihova razilaženja, on je spustio glas, govorio malo tiše i time postigao jedan intimniji odnos s građanima.

Zapravo je cijelo vrijeme imao tu neku interaktivnost. Iako publike nije bilo pred njim on je cijelo vrijeme postavljao i retorička pitanja i govorio građanima da ga pažljivo slušaju, da ga pozorno prate, davao obećanja i na taj način isticao bliskost", kazala je o Bidenovu govoru komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.