Preokret u slučaju otmice majke poznate voditeljice: Poruke i zahtjevi bili su lažni

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Piše J. M., 01. srpnja 2026. @ 09:35 komentari
Nancy Guthrie
Nancy Guthrie Foto: 2026 Getty Images
Sve tri sporne poruke najprije su poslane medijima, a tek potom proslijeđene istražiteljima. Žena je posljednji put viđena živa 31. siječnja.
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