Preokret u slučaju otmice majke poznate voditeljice: Poruke i zahtjevi bili su lažni

Sva tri pisma povezana s otmicom majke voditeljice emisije Today Savanne Guthrie – lažna su, potvrdili su dužnosnici FBI-a.

Prema FBI-evoj procjeni, autentična nisu ni dva zahtjeva za otkupninom o kojima su mediji izvještavali početkom veljače, nekoliko dana nakon nestanka 84-godišnje Nancy Guthrie, kao ni treća, novija poruka osobe koja je tvrdila da zna identitet otmičara.

"Nijedna od otkupnina ne smatra se vjerodostojnom", rekao je za Reuters dužnosnik FBI-a. Tu je procjenu potvrdio i drugi izvor iz policije upoznat sa slučajem.

Potvrda je dovela u pitanje cijeli slučaj, odnosno jednu od glavnih pretpostavki istrage – da je Nancy Guthrie uopće oteta radi otkupnine. Istraga se nastavlja, a uzorci DNK-a i videosnimke prikupljeni u slučaju još su uvijek na forenzičkoj obradi.

Savannah Guthrie (54), dugogodišnja voditeljica jutarnje NBC-jeve emisije Today, u više je videoporuka koje je objavila sa svojom braćom i sestrama spominjala zahtjeve za otkupninom. Pozivala je navodne otmičare da uspostave izravan kontakt s obitelji te molila za povratak svoje majke, a u jednoj je snimci poručila: "Platit ćemo."

FBI uplatio otkupninu, nitko nije podigao novac

Nancy Guthrie, koja je bila krhkog zdravlja i ograničene pokretljivosti, posljednji je put viđena 31. siječnja u svom domu u Tucsonu u Arizoni, nakon što je večer provela sa starijom kćeri Annie i zetom.

Istražitelji su utvrdili da su prve dvije poruke poslane s istog izvora, iako nisu objasnili kako su došli do tog zaključka. Prema pisanju TMZ-a, u prvoj je poruci tražena otkupnina od nekoliko milijuna dolara u kriptovaluti, uz rokove za uplatu 5. i 9. veljače.

NBC News prošlog je tjedna objavio da je u drugoj poruci navedeno kako je Nancy Guthrie u međuvremenu preminula, bez isprike i bez zahtjeva za dodatnom isplatom kako bi njezino tijelo bilo vraćeno obitelji.

Kako bi provjerio autentičnost prve poruke i eventualno ušao u trag pošiljatelju, FBI je uplatio manji iznos kriptovalute na račun naveden u poruci. Novac nikada nije podignut.

Na temelju toga, ali i drugih metoda koje nisu otkrivene, FBI je zaključio da su obje poruke poslane od iste osobe ili skupine ljudi koja nije povezana s nestankom Nancy Guthrie.

Nakon što je NBC News objavio informacije o drugoj navodnoj otkupnini, Savannah Guthrie ponovno je u svojoj emisiji apelirala na javnost da pomogne u rasvjetljavanju sudbine njezine majke. Podsjetila je i na nagradu od milijun dolara koju obitelj nudi za informacije te rekla da obitelj proživljava agoniju otkako je Nancy nestala.

Krv potvrđena, ali tragovi nisu doveli do počinitelja

Nedugo nakon nestanka vlasti su potvrdile da je krv pronađena na trijemu kuće pripadala 84-godišnjakinji.

Zanimanje javnosti za slučaj znatno je splasnulo nakon sredine veljače, kada su šerif i FBI objavili snimku nadzornih kamera na kojoj se vidi maskirani muškarac sa skijaškom maskom kako neposredno prije nestanka dira zvono na vratima kuće.

No DNK pronađen na rukavici otkrivenoj u blizini kuće, koja je nalikovala rukavicama koje je nosio maskirani muškarac, nije odgovarao nijednom profilu u nacionalnoj bazi. Savannah Guthrie kasnije je rekla da se njezina obitelj i dalje nada da joj je majka živa, ali je priznala i da postoji mogućnost da je već preminula.