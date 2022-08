Agenti FBI-a tražili su dokumente povezane s temom nuklearnog oružja, tijekom pretresa doma bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa na Floridi.

Ministarstvo pravosuđa zatražilo je od suca istrage da objavi nalog kojim se odobrava pretraga odmarališta Donalda Trumpa, kako bi javnost saznala više informacija o tome što istražitelji točno traže u, do sada nezabilježenom pretresu doma jednog bivšeg predsjednika. Trump je događaje na Floridi tijekom ovog tjedna nazvao političkom odmazdom.

Nije poznato jesu li takvi dokumenti pronađeni u Palm Beachu gdje se nalazi kuća Donalda Trumpa, piše Washington Post.

Ilegalno uklanjanje dokumenata



Dolazak istražitelja na Floridu dio je istrage kojom se nastoji utvrditi je li Trump ilegalno uklonio dokumente iz Bijele kuće kad je napuštao ured u siječnju 2021.godine.



Državni odvjetnik Merrick Garland rekao je da je osobno odobrio odluku da se naredi pretres.

"Ministarstvo ne donosi takve odluke lako. Gdje god je to moguće, praksa je da se koriste manje nametljiva sredstva istrage te da se suzi njezin djelokrug", rekao je Garland

Njegova potvrda nije uobičajna, s obzirom na to da američko ministarstvo pravosuđa obično ne raspravlja o istragama u tijeku. No, u ovom je slučaju Trump u ponedjeljak navečer objavio da je u tijeku pretres njegova doma.

Garland je kazao da je Ministarstvo pravosuđa tražilo od suda da objavi zapečaćen nalog o pretresu, što bi moglo baciti svjetlo na prirodu istrage. Izvor upoznat sa istragom rekao je da su FBI agenti uzeli deset kutija iz Trumpovog doma tijekom pretresa.

I odvojena istraga

Još nije poznato hoće li se Trumpovi odvjetnici službeno usprotiviti objavljivanju naloga, rok za to istječe u petak. Trumpovi odvjetnici Evan Corcoran i John Rowley nisu davali izjave.

U priopćenju na svojoj društvenoj mreži Truth, Trump je rekao: "Moji odvjetnici i predstavnici u potpunosti surađuju te je uspostavljena vrlo dobra veza. Vlada je moga uzeti što god je htjela, ako je to bilo kod nas".

Pretres u Palm Beachu na Floridi jedan je od brojnih istraga s kojima se bivši predsjednik SAD-a suočava još od njegovog boravka u Bijeloj kući. Protiv njega se vodi i odvojena istraga zbog neuspjelog pokušaja Trumpovih saveznika da preokrenu ishod zadnjih predsjedničkih izbora podnošenjem lažnih popisa birača.



Istraga o uklanjanju dokumenata iz predsjedničkog ureda počela je nakon što su iz Nacionalnog arhiva uputili dopis nadležnom ministarstvu.

Bivši zaposlenik u arhivu David Ferriero prethodno je potvrdio da je Trump vratio 15 kutija vladinim tijelima u siječnju ove godine. Arhivari su kasnije saznali da su pojedine stavke označene kao "povjerljive informacije iz nacionalne sigurnosti".

Dva mjeseca prije početka istrage, FBI-ov je agent posjetio Trumpovo imanje kako bi detaljnije pregledao kutije zaključane u skladištu, navodi izvor upoznat s navedenim događajem, dodavši da su agent i odvjetnik Evan Corcoran cijeli dan pregledavli materijale

Ministarstvo na čijem je čelu Garland suočeno je s žestokim kritikama i online prijetnjama od početka istrage u ponedjeljak. Trumpovi pristaše i neki od kolega iz Republikanske stranke optužuju vladajuće Demokrate da su bivšeg predsjednika ''označili kao metu'' istražnim organima poput FBI-a.



U Cincinnatiju je u četvrtak preminuo muškarac za kojeg se sumnja da je naoružan pokuašo provaliti u zgradu FBI-a, zbog čega je došlo do pucnjave s obje strane u kojoj je osumnjičeni izgubio život, priopćili su policijski dužnosnici države Ohio

Garland je osudio prijetnje i napade na FBI i Ministarstvo pravosuđa

"Neću stajati po strani dok je njihov integritet ugrožen"', izjavio je.