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UZBUNA U KINI

Više od 600 tisuća evakuiranih zbog moćnog tajfuna

PišeHina, 11. srpnja 2026. @ 11:58 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Afp
Više od 600.000 osoba evakuirano je prije dolaska tajfuna Bavi, koji prijeti istočnoj obali Kine.
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