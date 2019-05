Poznati Eiffelov toranj evakuiran je u ponedjeljak poslijepodne.

Eiffelov toranj u Parizu evakuiran je i zatvoren za posjetitelje zbog muškarca koji se penje po vanjskoj strani tornja, javljaju mediji.

⚠️ 🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite. 🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.

Toranj je evakuiran iz predostrožnosti, nakon što je primjećen muškarac koji se po njemu penje, piše RT.

Na terenu su vatrogasci i policija. Navodno su u tijeku pregovori s muškarcem.

