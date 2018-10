Europski povjerenik iz Hrvatske, Neven Mimica proteklih se dana družio sa svjetskim zvijezdama. U Bruxellesu je u četvrtak primio Billa Gatesa, a prošli tjedan Bona Voxa. Čini se kao posao iz snova, uz plaću iz snova.

Potpisivanje sporazuma s poslovnim magnatom Billom Gatesom, susreti s glazbenicima Bonom Voxom i Rihannom, druženja s književnicom J.K. Rowling sastavni su dio posla Nevena Mimice

Europski povjerenik za Međunarodnu suradnju i razvoj putuje svijetom, drži govore, sudjeluje na raznim konferencijama. Posla je puno, ali itekako se isplati.

Hrvat u redovima europskih povjerenika na godinu zaradi oko 1,3 milijuna kuna neto. To znači da će petogodišnji mandat završiti s najmanje šest i pol milijuna kuna na bankovnom računu. Najmanje, jer uz osnovnu plaću svi europski birokrati primaju i razne dodatke i bonuse.

Neven Mimica jedini je hrvatski dužnosnik u Europskoj komisiji, no zato ih u Europskom parlamentu sjedi 11. Prepoznatljiva lica najčešće se spominju u kontekstu prevelikih europskih plaća.

Za svoj rad u raznim odborima i grupama u Bruexllesu, te na plenarnim sjednicama u Strasbourgu plaćeni su oko 63 tisuće kuna na mjesec.

"Zaista je to jedan vrlo heterogen posao, nema radnog vremena. Dan vam izgleda da krenemo sa, obično se to zove breakfast debate, dakle rasprava uz doručak. Dakle, nema ništa bez rasprave. Krene oko 7 i pol, osam sati ujutro. Imate od 1 do 3 podnevnu pauzu, ali tada su opet neke ili izložbe ili neki eventi, neki događaji i tako dalje. Navečer traje do sedam, osam kad smo u Bruxellesu. Kad smo u Strasbourgu, plenarna sjednica traje do 11, ponekad čak do 12 sati'', objašnjava Dubravka Šuica, zastupnica u Europskom parlamentu.

Među desecima tisuća zaposlenih u europskom birokratskom sustavu, eurozastupnici su rijetka skupina koju biraju građani na izborima. Veliku većinu preostalih europskih dužnosnika bira politika.

Europarlamentarci na godinu zarade nešto više od pola milijuna kuna. Predsjednik Europske komisije, s druge strane, zaradi oko 1,7 milijuna.