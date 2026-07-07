Nova pravila za putnike koji putuju zrakoplovom: Pogledajte detalje

Europski parlament potvrdio je u utorak ažurirana prava putnika u zračnom prostoru, pri čemu se zadržavaju postojeći vremenski pragovi za ostvarivanje prava na odštetu u slučaju otkazivanja i kašnjenja letova i suzbija praksa uskraćivanja ukrcaja na povratni let samo zato što nije iskorištena odlazna karta.

Europska unija je 2004. uvela pravila o zaštiti prava putnika u slučajevima uskraćenog ukrcaja, kašnjenja i otkazivanja letova, a od 2013. godine su se vodili pregovori o ažuriranju tih pravila.

Komisija i Vijeće predlagali su da se povećaju vremenski pragovi kašnjenja za ostvarivanje prava na odštetu, ali Europski parlament nije pristao da se ugroze postojeća pravila.

Parlament je u utorak uvjerljivom većinom s 646 glasova za, 12 protiv i tri suzdržana potvrdio dogovor postignut s državama članicama sredinom lipnja.

Detalji novih pravila

Kada je let otkazan ili kasni najmanje tri sata, putnici će zadržati pravo na odštetu u rasponu od 250 do 600 eura, ovisno o duljini leta. Prema novim pravilima putnici će za sve letove dulje od 3500 kilometara dobiti 300 eura za kašnjenja od tri do četiri sata, a za kašnjenja dulja od četiri sata ili za otkazivanja letova iznos se povećava na 600 eura.

Zračni prijevoznici će moći izbjeći plaćanje odštete ako je kašnjenje ili otkazivanje uzrokovano događajima koji su izvan njihove kontrole, poput prirodne katastrofe, rata, vremenskih uvjeta, štrajkova u zračnim lukama.

Putnici će u slučajevima kašnjenja leta imati pravo na osvježenje svaka dva sata čekanja, pravo na obrok nakon tri sata i svakih pet sati nakon toga, pristup internetu i pravo na dva besplatna telefonska poziva. U slučaju da moraju ostati jednu ili više noći, trebat će im se osigurati besplatan smještaj u hotelu i besplatan prijevoz od zračne luke do smještaja i natrag.

Dosadašnja praksa kojom se putniku uskraćivao ukrcaj na povratni let samo zato što nije iskoristio odlaznu kartu više neće biti moguća.

Zrakoplovne tvrtke će prema novim pravilima morati ponuditi roditeljima ili osobama koje su pratnji djece mlađe od 14 godina, da sjede zajedno bez dodatnih naknada, kao i za putnike s invaliditetom i njihovih pratitelja. Osim toga, prednost pri ukrcaju imat će djeca u dječjim kolicima.

Prema dogovoru Vijeća i Parlamenta, avionske karte morat će automatski uključivati jedan komad ručne prtljage uz osobni predmet, čime se sprječava zavaravanje potrošača o ukupnoj cijeni karte.

Tipfeleri i pogreške u imenu putnika moći će se besplatno ispraviti ako se uoče barem 48 sati prije puta i ne smiju biti razlog za uskraćivanje ukrcaja na let.

"Treba vam Europa koja stoji odmah uz vas"

Izvjestitelj Europskog parlamenta Andrey Novakov iz redova Europske pučke stranke rekao je u ponedjeljak na raspravi da je došlo vrijeme da se ažurirana pravila nakon 13 godina pregovora počnu provoditi u praksi.

"Stižete u zračnu luku puni uzbuđenja, idete na obiteljsko okupljanje, odmor, važan poslovni sastanak, razgovor za posao, onda se odjednom ekran zacrni ili promijeni, dođe do kašnjenja ili otkazivanja leta. U tom trenutku vam ne treba isprika. Ne trebaju vam izgovori. Treba vam Europa koja stoji odmah uz vas, s jasnim pravilima i pravima ne samo na papiru, već i u praksi", rekao je Novakov.

Sada još Vijeće treba potvrditi dogovor s Parlamentom. Ažurirana pravila stupit će na snagu početkom 2027. godine.