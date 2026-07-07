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Nova pravila za putnike koji putuju zrakoplovom: Pogledajte detalje

PišeHina, 07. srpnja 2026. @ 13:05 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Ažurirana pravila stupit će na snagu početkom 2027. godine.
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