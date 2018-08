Europska unija uplatila je Italiji milijarde eura za obnovu infrastruktura, odgovorio je u četvrtak Bruxelles populističkoj vladi koja je krivnju za loše održavanje prometnica povezala s financijskim obvezama prema Uniji.

Nakon katastrofalnog urušavanja vijadukta u Genovi, pri čemu je po službenim podacima poginulo najmanje 38 osoba, talijanski ministar unutarnjih poslova i euroskeptik Matteo Salvini, optužio je Bruxelles da punjenje proračuna EU stavlja ispred sigurnosti.

"Vrlo je ljudski tražiti nekoga na koga svaliti krivnju kada se dogodi tako strašna nesreća kao što je ova u Genovi. Ipak, treba sagledati činjenice", napisao je na Twitteru povjerenik EU za proračun Guenther Oettinger.

It is very human to look for somebody to blame, when terrible accident happens as #Genova. Still, good to look at facts: In past 7y, @EU_Regional paid €2.5 billion for roads&trains in Italy + €12 billion from #EUinvest + EU gave green light to national funding for €8.5 bn