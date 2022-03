Iz Europske organizacije za korištenje meteorološkoh satelita kazali su kako su odlučili suspendirati licence Rusiji te prekinuti sporazum s ruskom meteorološkom agencijom.

Iz Europske organizacije za korištenje meteoroloških satelita (EUMETSAT), međuvladine organizacije sa sjedištem u Njemačkoj, izjavili su za Reuters da se posebno vijeće država članica sastalo u utorak ujutro i odlučilo s trenutnim učinkom suspendirati licence ruskim korisnicima, kao i suspendirati bilateralni sporazum o suradnji s vodećom ruskom meteorološkom agencijom, uključujući svu razmjenu podataka i aktivnosti.

Glasnogovornik EUMETSAT-a nije htio reći ništa o toj odluci.

Ruski sud proglasio Navaljnog krivim za prevaru i nepoštivanje suda: Otkriveno i koliko će još ostati u zatvoru

Zemlje Europske unije podijeljene oko jedne od najvažnijih sankcija Rusiji: Odbačen potez koji bi Putina bacio na koljena

Biologinja s Kraljevskog koledža London, Filippa Lentzos pojasnila je kako se pri planiranju napada pri kojem se ispuštaju kemikalije ili patogeni u zrak, u obzir moraju uzeti meteorološki podaci.

@gregkoblentz and I provide context on the origins of US support for public health labs in Ukraine, Soviet/Russian disinformation, bioweapon allegations, and the challenges of dual use biology.

Recording available here:https://t.co/nuAQZKoDIh