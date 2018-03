Europska unija će nastojati osigurati izuzeće od novih carina SAD-a na čelik i aluminij, poručili su u srijedu povjerenici Europske komisije u raspravi s europarlamentarcima u kojoj je više puta istaknuto da bi trgovinski rat SAD-a i EU-a štetio i jednoj i drugoj strani.

U raspravi održanoj u Strabourgu na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta o američkim carinama i zaštiti radnih mjesta u Europskoj uniji ugroženih novim mjerama SAD-a više je europarlamentaraca istaknulo kako bi u trgovinski ratu SAD-a i EU-a svi bili gubitnici.

Potpredsjednik Komisije i, povjerenik za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost Jyrki Katainen i povjerenica za trgovinu Cecilia Malmstrom zastupnike su izvijestili o nastojanjima da se izbjegne takav ishod.

"Europska unija će se usredotočiti na rješavanje problema, a ne na stvaranje novih", rekao je zastupnicima Katainen.

Povjerenica za trgovinu Cecilia Malmstrom rekla je da "vjeruje da je riječ o prikrivenoj protekcionističkoj mjeri " te da misli kako u možebitnom postupku pred Svjetskom trgovinskom organizacijom EU može pobijediti, ali da želi izbjeći trgovinski rat.

Predsjednik SAD-a Donald Trump prošlog je tjedna odredio carine od 25 posto na uvoz čelika i 10 posto aluminija u Sjedinjene Države, ignorirajući upozorenja brojnih saveznika, na čelu s Europskom unijom, na opasnosti od izbijanja trgovinskog rata.

Trump se obrazlažući odluku pozvao se na rijetko korišteni američki zakon koji odobrava djelovanje protiv uvoza koji potkopava nacionalnu sigurnost. Carine na uvoz čelika i aluminija "nisu stvar izbora, one su nužne za našu nacionalnu sigurnost", rekao je Trump na konferenciji za novinare.

Trumpova administracija je, međutim, ostavila mogućnost izuzeća za neke zemlje.

Malmstrom je rekla da je u kontaktu s američkom stranom kako bi dobila pojašnjenja no da još nije dobila jasne poruke da će EU biti isključena iz tih carina.

Povjerenica je ocijenila i da u tom pitanju "EU i SAD trebaju zajedno djelovati u odnosu na neke zemlje koje imaju višak proizvodnih kapaciteta tih metala te koriste "subvencije i nepoštene tržišne prakse", a Katainen je istaknuo kako ovo nije spor "između EU-a i SAD-a", te da i s američke strane, u poslovnoj i političkoj zajednici, postoji snažna želja da se on riješi.

Katainen i više europarlamenetaraca su podsjettili da je ovakav spor mogao biti izbjegnut sporazumom o slobodnoj trgovini između SAD-a i EU-a TTIP koji bi ukinuo veliki dio carina u trgovinskoj razmjeni dvije strane, što je i sam Trump navodio kao jedan od njegovih ciljeva. Pregovori o sporazumu su, međutim, dolaskom Trumpa na mjesto predsjednika SAD-a prekinuti.

Katainen je rekao da ovaj slučaj pokazao važnost takvih sporazuma jer ćemo, kako je rekao, "ili imati trgovinske spoarzume na temelju pravila ili ćemo imati situaciju u kojoj se donose nasumične odluke".

Hrvatska europarlamentarka Dubravka Šuica u izjavi za Hinu je također istaknula važnost trgovinskih sporazuma. "Osobna sam bila velika zagovornica TTIP-a. Da smo kojim slučajem nastavili TTIP, a upravo je Trumpova ideja i ključni cilj bio da se ukine carine između SAD-a i EU-a. do ovoga ne bi došlo", rekla je Šuica.

"Ovaj njegov potez više je neka prijetnja i sumnjam da će ga ostvariti", ocjenjuje Šuica. "Mislimo da su to, kada spominje da je uvoz iz Europske unije udaraca na nacionalnu sigurnost, ipak neke vrste 'spinova' . Tako definitivno ne misli Europska komisija, ne mislimo ni mi parlamentarci. Uvoz čellika i aluminija iz EU-a ne može ugroziti SAD. Ja sam članica delegacije za odnose sa Sjedinjenim Državama i nikako ne bismo željeli da se ugroze transatlantski odnosi jer su nam oni vrlo važni. Učinit ćemo sve da ne dođe do trgovinskog rata jer on nikome ništa dobro ne nosi", rekla je Šuica.

Zastupnica Željana Zovko također smatra da je Trumpova odluka prije svega motivirana unutarnjom politikom SAD-a. "Ove mjere vidim kao potez da poveća populanrost u samoj Americi jer ih je naglašavao tijekom izborne kampanje".

"Ne bih išla s oštrim riječima, Amerika nam je potrebna, Amerika i Europa moraju biti zajedno", rekla je Zovko i napomenula da su i EU i SAD strateški partneri Hrvatske. "SAD je iznimno bitan partner Hrvatskoj i zbog dugogišnjeg uloge i miru na Balkanu a i Washingnton u Hrvatskoj vidi jednog od najvažnijih partnera, napomenula je Zovko u izjavi za Hinu.

Ona smatra da najavljene mjere neće pogoditi gospodarstva članica EU-a. "Iz nekih krugova dobivamo uvjeravanja da Europa neće toliko trpjeti u slučaju ovih mjera" rekla je Zovkoi dodala da "očekuje da u ovom slučaju svi dobijemo iznimke".

Najavljene mjere "prvenstveno su usmjerene prema Kini koja je svojim dampinškim cijenama oduzela mnogo poslova i ulazi u ona područja iz kojih je Amerika izašla na neko vrijeme. Amerika traži svoj prostor svoju novu ulogu i to je možda ono u čemu se mi danas sveukupno ne snalazimo i nadam se da će se američka i europska diplomacija vratiti na ona područja koja je trenutno zauzela Kina", rekla je Zovko.

"Rasprava u Europskom parlamentu nakon Trumpove najave uvođenja carina na uvoz čelika i aluminija u SAD pokazala je da Europska unija nastupa jedinstveno", ocijenio je Tonino Picula u izjavi za Hinu i dodao da potez predsjednika SAD-a ne bi trebao predstavljati iznenađenje.

"On od dolaska na predsjedničko mjesto provodi dosljedno unilateralnu politiku te je ovo samo nastavak njegove politike kojom razgrađuje multilateralizam kao način rješavanja problema". Stoga je Trump i oponent EU-a koji predstavlja najrazvijeniji model rješavanja problema suradnjom, ocjenjuje Picula i podsjeća kako Trump, među ostalim, u Bruxellesu nije želio ni izrijekom podržati članak 5. NATO ugovora, da je povukao SAD iz sporazuma o klimatskim promjenama, obustavio suradnju sa UNESCO-om, izašao iz Transpacifičkog sporazuma, nezadovoljan je i sporazumom o nuklearnom programu s Iranom, a zaustavio je i pregovore o TTIP-u.

"A kad nema dogovora često dolazi do sukoba pa sad umjesto regulirane trgovine imamo najavu trgovinskog rata", primjećuje Picula.

"Cijeli niz poteza pokazuje da se radi o unilateralistu koji samo primjenjuje ono što je radio dok je bio businessman, no postoji razlika između korporacijskog mešetarenja i pravila međunarodne politike", kaže Picula te ocjenjuje da je "apsurdno" što Trump želi razgovarati sa Sjevernom Korejom, ali ne i s tradicionalnim saveznikom EU-om.

"Što se tiče Hrvatske stvar je jasna. Naše interese treba braniti u okviru zajedničkih pregovora članica Unije spram Washingtona", zaključio je Picula. (Hina)