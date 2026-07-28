Emotivan vapaj poznate TV zvijezde: "Preklinjem vas, učinite pravu stvar"

Gotovo šest mjeseci nakon misterioznog nestanka svoje 84-godišnje majke Nancy, voditeljica NBC-jeve emisije Today Savannah Guthrie ponovno se javno obratila, uputivši emotivan apel osobama za koje vjeruje da stoje iza njezina nestanka.

U videoporuci objavljenoj na društvenim mrežama zamolila je moguće otmičare da pomognu njezinoj obitelji i otkriju gdje se Nancy nalazi, poručivši da neće odustati od potrage.

"Svijet može biti okrutno i nemilosrdno mjesto i znam da ste pokušali postupiti ispravno. Zato vas sada molim, preklinjem vas, učinite pravu stvar. Pomozite nam da je pronađemo. Recite nam gdje da je tražimo. Iskreno vjerujem da nikada nije prekasno učiniti pravu stvar", rekla je Guthrie obraćajući se mogućim otmičarima.

Njezina majka nestala je 1. veljače iz svog doma u blizini Tucsona u američkoj saveznoj državi Arizoni. Istražitelji vjeruju da je toga dana oteta ili na drugi način odvedena protiv svoje volje.

Sumnje u nasilni nestanak dodatno su pojačane nakon što su istražitelji ispred ulaznih vrata kuće pronašli tragove krvi. FBI je naknadno objavio i snimke nadzornih kamera na kojima se vidi maskirani muškarac kako se iste večeri zadržava na trijemu obiteljske kuće.

Od početka istrage brojne spasilačke ekipe i volonteri pretraživali su teško pristupačno pustinjsko područje obraslo kaktusima, grmljem i stijenama u okolici Tucsona. Nedavno je jedna skupina volontera organizirala potragu i u području uz granicu Arizone i Meksika, tragajući za mogućim tragovima ili tijelom nestale žene.

Nakon nestanka Nancy Guthrie istražitelji su zaprimili više navodnih zahtjeva za otkupninom. Iako vlasti nisu otkrile njihov točan broj, tri američke medijske kuće potvrdile su da su primile takve poruke te ih proslijedile FBI-ju.

Savezni istražitelji dio poruka već su odbacili kao pokušaje iznude, no istaknuli su da se pojedini zahtjevi i dalje analiziraju jer bi mogli biti vjerodostojni. FBI zasad nije otkrio koje smatra potencijalno autentičnima.

Savannah Guthrie i ranije je javno govorila o nestanku svoje majke. Nekoliko dana nakon što je Nancy nestala, zajedno s bratom i sestrom potvrdila je da su upoznati s medijskim izvješćima o navodnom pismu sa zahtjevom za otkupninom. Tom su prilikom poručili da su spremni razgovarati s mogućim otmičarima, ali su zatražili dokaz da je njihova majka još uvijek živa.

Obitelj je nekoliko tjedana poslije ponudila nagradu od milijun dolara za informacije koje bi mogle dovesti do pronalaska Nancy Guthrie. Tom je prilikom Savannah prvi put priznala da postoji mogućnost da njezina majka više nije živa, no naglasila je kako unatoč svemu i dalje vjeruje da postoji razlog za nadu.