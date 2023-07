Liječnici pacijente drže u vrećama za leševe punim leda

Američki gradovi ruše rekorde zabilježenih temperatura, Phoenix već 19. dan zaredom mjeri temperaturu višu od 43 stupnja. Dužnosnici navode kako se brojni građani javljaju s posljedicama boravka na visokim temperaturama.

Kako bi što prije ohladili one najugroženije, bolnice su pribjegle nesvakidašnjem rješenju - pacijente hlade u vrećama za leševe napunjene ledom.

Dugotrajan boravak na visokoj temperaturi može dovesti do iscrpljenosti, vrtoglavice, nesvjestice i glavobolje, dok krvni tlak pada.

U Phoenixu je preminulo 12 osoba od posljedica prekomjernog boravka na vrućinama.

Liječnici u medicinskom centru Valleywise Health navode da je problem toplinskih udara nadmašio mogućnosti zdravstvenog sustava.

"Bolnica nije bila ovoliko preopterećena od vrhunaca pandemije COVID-a", rekao je liječnik hitne pomoći Frank LoVecchio. Liječnici hitne pomoći stavljaju pacijente u vreće za tijelo napunjene ledom da ih ohlade, piše BBC.

