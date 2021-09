Vatrogasce u ruskom gradu Noginsku nedaleko Moskve dočekao je jeziv prizor. Djevojčica je nakon eksplozije plina koja je raznijela cijeli stan ostala sjediti na rubu zgrade, na fasadi.

U prvim minutama nakon eksplozije, očevici su ohrabrivali djevojčicu koja je sjedila zarobljena na fasadi: "Djevojčice, sjedi, sjedi, sjedi". Tako su je zatekli i vatrogasci koji su je spasili.

#UPDATE : In the first minutes after the explosion in #Noginsk, eyewitnesses reassured the child. "Girl, sit, sit, sit," pic.twitter.com/vzDnT7nRo5