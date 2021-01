Policija je izvijestila kako je na autobusnom kolodvoru u Celju došlo do eksplozije te da se ne može isključiti mogućnost da je riječ o plinu.

Na glavnom autobusnom kolodvoru u Celju došlo je do eksplozije. Prve informacije ukazivale su da su ozlijeđene dvije osobe, a kasnije je objavljeno da ih ima tri. Policija je upozorila građane da se ne približavaju mjestu eksplozije.

Još nije poznato što je uzrok nesreće, no policija ne isključuje mogućnost da je riječ o eksploziji plina, piše 24ur.

U tijeku je očevid, nakon čega će biti poznato više informacija. Očevici navode kako se u blizini mjesta eksplozije osjeti jak miris plina.

