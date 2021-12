U blizini ženskog manastira u Podmoskoljvu aktivirana je eksplozivna naprava. U eksploziji je ozlijeđeno sedmero ljudi, među kojima i napadač.

Eksploziju je izazavao 18-godišnji maturant pravoslavne gimnazije, javila je tamošnja policija. Napadač je Vladislav Struzhenkov koji se raznio u eksploziji, a pritom je ozlijeđeno još sedmero učenika, poznato je da jedan od njih 15-godišnjak. Motiv napada navodno je maltretiranje koje je napadač doživljavao od strane časnih sestara. Napad je unaprijed isplanirao.

Kako navodi ruska novinska agencija TASS mladić je namjeravao izvesti napad tijekom jutarnje molitve, ali nije uspio ući u zgradu. Mladićev otac Andrej (41) kazao je kako je mislio da njegov sin kupuje vatromet za proslavu Nove godine. Mladić je preminuo od iskrvarenja jer je u eksploziji ostao bez noge, prenosi Daily Mail.

"Jutros je u prostorije pravoslavne gimnazije pored Vavedenjskog ženskog manastira u gradu Serpuhovu ušao 18. godišnji maturant te obrazovne ustanove i detonirao eksploziv", navodi se u priopćenju, javlja Sputnik.

❗️Improvised explosive detonated outside monastery near Russian capital



A number of people are being treated at the scene, after a suspect detonated a homemade device in the city of Serpukhov, near Moscow. (Interfax)



It's believed an 18-year-old, and a former student of an pic.twitter.com/uZJHWY07FE