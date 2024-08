Dva automobila od kojih je jedan sadržavao plinsku bocu planula su u subotu ujutro ispred sinagoge u La Grande-Motteu na jugu Francuske, što je izazvalo eksploziju u kojoj je ozlijeđen policajac.

On je došao na mjesto požara, a njegovo zdravstveno stanje zasad nije poznato, rekao je o ozlijeđenome gradonačelnik Stéphan Rossigno, javlja France24.

🔴🔵🟡 Explosion in front of the Beth Yaacov synagogue in La Grande-Motte, in Hérault, France 🇫🇷 pic.twitter.com/WYZfqkxAGL