Jedna je osoba poginula dok je devet ozlijeđeno, uključujući pet policajaca, u eksploziji i požaru koji su izazvali urušavanje zgrade u New York Cityju, priopćila je u utorak vatrogasna služba.

Nesreća se dogodila u Bronxu, rekao je glasnogovornik vatrogasne službe. Prema medijima,eksplozija plina je izazvala požar te se zgrada urušila.

FDNY members continue to operate at a 2-alarm fire at 869 Fox Street in the Bronx. pic.twitter.com/LDjt7faEJs

Video snimke pokazuju plamen i crni dim koji suklja, a policija je ljude upozoravala da se odmaknu od mjesta nesreće.

Glasnogovornik Eric Adams je najavio konferenciju za novinare.

⚠️🇺🇸#URGENT: Several injured following suspected gas explosion at apartment in New York City#Bronx l #NY

Specialized units have responded to reports of large explosions and a fire. At least seven are injured, including multiple police officers.

This is a developing incident. pic.twitter.com/LlRwBBUdn0