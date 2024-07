Eksplodirala su skladišta s vatrometom kod grada Elin Pelin na zapadu Bugarske. Grad se nalazi oko 20 kilometara od Sofije. Izbio je požar, a dvije osobe teže su ozlijeđene i prebačene su u bolnicu.

Mogle su se čuti glasne eksplozije, a gusti dim nadvio se iznad mjesta požara.

"Gore tri skladišta. Izvukli smo dvoje ozlijeđenih - jednog muškarca i jednu ženu koji su teško ozlijeđeni. Prema nepotvrđenim informacijama, ima još ozlijeđenih zaposlenika tvrtke", kazao je glavni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Dimitar Kangalzijev, prenosi Bugarska nacionalna televizija (BNT).

Uzrok eksplozije nije poznat. Očevid će započeti nakon što se ugasi požar. Na terenu su vatrogasci, hitna i policija. Stanovništvo nije evakuirano.

Horrifying VIDEO shows the extent of the explosion at Bulgarian town of Elin Pelinhttps://t.co/86t7k2SRtD pic.twitter.com/oAycUQV3EH