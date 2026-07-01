Srušio se mali avion: Ima poginulih

Dvije osobe su poginule nakon što se njihov laki zrakoplov srušio na polje, priopćila je policija. Dvosjedni zrakoplov Cessna srušio se u utorak s Mill Lanea u High Ongaru u Essexu u Velikoj Britaniji. Detektiv nadzornik Morgan Cronin rekao je da žrtve još nisu formalno identificirane, piše BBC. "Ovo će vjerojatno biti složen proces i pristupit ćemo mu osjetljivo i suosjećajno", dodao je. Policiju su pozvali građani koji su svjedočili padu aviona na polje. "Dvosjed Cessna izvodio je kratki probni let, ali se, nažalost, nije vratio", rekao je Cronin.