Srušio se mali avion: Ima poginulih

Dvije osobe su poginule nakon što se njihov laki zrakoplov srušio na polje, priopćila je policija.

Dvosjedni zrakoplov Cessna srušio se u utorak s Mill Lanea u High Ongaru u Essexu u Velikoj Britaniji.

Detektiv nadzornik Morgan Cronin rekao je da žrtve još nisu formalno identificirane, piše BBC.

"Ovo će vjerojatno biti složen proces i pristupit ćemo mu osjetljivo i suosjećajno", dodao je.

BREAKING: Two people have been confirmed dead after a plane crashed into a wheat field in Essex on Tuesday.



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Policiju su pozvali građani koji su svjedočili padu aviona na polje.

"Dvosjed Cessna izvodio je kratki probni let, ali se, nažalost, nije vratio", rekao je Cronin.