Je li ministru bio otkopčan šlic? Brojne reakcije na društvenim mrežama

Fotografija srpskog ministra izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a on tvrdi da je sve pogrešno protumačeno.

Na fotografiji izgleda kao da su ministru prosvjete Srbije Dejanu Vuku Stankoviću otkopčane hlače tijekom službenog susreta s učenicima srednjih škola.

Uslijedile su brojne reakcije i kritike, a građani su prozvali ministra zbog "neprofesionalnog ponašanja", osobito zato što je bio okružen djecom.

Stanković je sve nazvao "aluzijama zlonamjernih ljudi i medija". Poručio je da im je "cilj baciti sjenu na divan događaj i susret s učenicima".

"Sramotna je aluzija zlonamjernih ljudi i medija koji su objavili da su hlače otkopčane. To je apsolutna neistina. Model hlača je takav da su dugmad vidljiva. Zlonamjernim pisanjem htjeli su baciti sjenu na divan susret s djecom u Domu učenika Patrijarh Pavle i nastaviti s narušavanjem mog osobnog i profesionalnog ugleda plasiranjem dezinformacija", poručio je Stanković za Novu.rs.