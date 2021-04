Drevne mumije egipatskih faraona u subotu izlaze na ulice Kaira. Egipatske vlasti uz veliku pompu svečano će ih premjestiti iz starog u potpuno novi i moderni muzej. Sve će pratiti raskošna svečanost, konjske zaprege i zborovi koji će u Kairu nakratko prizvati ozračje iz doba egipatskih faraona.

Ovim spotom Egipat reklamira spektakl nazvan Zlatna povorka faraona. Nikada u povijesti tako nešto nije bilo organizirano. Posmrtni ostaci 18 kraljeva i četiri kraljice stari tisuće godina dobit će novi dom.

"Idu na svoje posljednje putovanje, iz jednog u drugi muzej koji je možda nešto bolje opremljen da se nosi s njima. Ali dirljiv je trenutak kada pomislite da će toliko članova egipatske kraljevske obitelji ići kroz ulice modernog glavnog grada i zapravo će se vraćati u drevnu prijestolnicu Al-Fustat", kazala je Salima Ikram, profesorica Egiptologije na američkom sveučilištu u Kairu.

Mumije su od 1950. bile izložene u Egipatskom muzeju kod trga Tahrir, a sada sele u Nacionalni muzej egipatske civilizacije. U Kairu se pripremaju dekoracije na ulicama kroz koje će proći povorka. Svaka mumija bit će u svojoj zlatnoj kočiji i u kapsuli napunjenoj dušikom.

"To su kraljevi Egipta. To su faraoni i to je način da im se pokaže poštovanje", dodala je Ikram.

Među kraljevima i onaj najstariji

Među kraljevima u povorci najstariji će biti Sekenere Tao, a Egipćani će na ulicama vidjeti i kraljicu Hatšepsut, kao i najvećeg egipatskog faraona u povijesti - Ramzesa Drugog.

"Poslat ćemo poruku ljudima, kroz mimohod mumija, da je Egipat siguran. Ljudi nam se trebaju vratiti. COVID-19 bit će ništa jer će mumije zaustaviti sve to i Kairo još uvijek ima tajnovitost i čaroliju", smatra Zahi Hawass, egiptolog i bivši egipatski ministar za starine.

Na društvenim mrežama pojavile su se teorije da je pomicanje mumija oživjelo stare faraonske kletve. Pa ih se povezuje s nedavnom željezničkom nesrećom u Egiptu, urušavanjem zgrade u Kairu i nasukavanjem broda u Sueskom kanalu.

