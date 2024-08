U Srbiji eksplodirala opasna zaraza: Broj oboljelih drastično skočio, najviše među djecom, a u jednom gradu situacija je kritična

Broj zaraženih malim boginjama u Srbiji je drastično skočio. Od početka godine zarazna bolest potvrđena je kod ukupno 255 ljudi, a samo u srpnju registrirano je 105 slučajeva. Iz Instituta za javno zdravstvo Dr. Milan Jovanović Batut kažu da se opasni virus sve više širi, a gotovo svi novi slučajevi javili su se u istom gradu. Naime, tijekom srpnja od 105 novih slučajeva njih 92 registrirana su na području Novog Pazara, devet na području Beograda i po jedan slučaj u Tutinu, Ubu, Novom Sadu i Loznici. Epidemija je u Novom Pazaru prijavljena 7. svibnja.

Najveći broj slučajeva (41,9 posto), zabilježen je kod djece od jedne do četiri godine, a većina oboljele djece (98,1 posto) nije cijepljena. Kod devet oboljelih zaraza je dovela i do upale pluća.

Iz Instituta za javno zdravstvo navode i da su od 7. srpnja do 7. kolovoza prijavljena ukupno 74 nova slučaja.

U Srbiji su i dalje na snazi pooštrene mjere epidemiološkog nadzora, koje traju od 7. veljače, a tako će biti sve do isteka razdoblja dvostruke inkubacije nakon posljednjeg registriranog slučaja malih boginja.

Ospice se prenose direktnim kontaktom s oboljelom osobom. Inkubacija traje sedam do 18 dana.

Srbija ni prošle godine, piše Blic, nije postigla obuhvat cjepivom protiv malih boginja, zaušnjaka i rubeole od 95 posto, koliko je potrebno da bi se izbjegla epidemija. Podaci Instituta Dr. Milan Jovanović Batut pokazuju da je prošle godine bilo 84,5 posto cijepljenih do druge godine života, a do upisa u prvi razred osnovne škole cijepljeno je 91 posto djece, što je, napominju, nedovoljno. Zbog pada kolektivnog imuniteta došlo je do epidemije, što je nakon 20 godina najveća epidemija sa smrtnim ishodima u toj zemlji.

