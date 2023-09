Drastičan skok broja mrtvih u poplavama u Libiji: Vjeruje se da je poginulo 5200 ljudi, 10.000 je nestalo

Broj mrtvih u istočnom libijskom gradu Derni dosegao je 5200, rekao je glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova vlade istočne Libije. Više od 10 tisuća ljudi još se uvijek smatra nestalima, prenosi agencija dpa.

#BREAKING The death toll from devastating floods in Libya's eastern city of Derna has reached 5,200, a spokesman for the Interior Ministry of one of Libya's rival governments says pic.twitter.com/bIcPIptuj9