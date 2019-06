Air India priopćio je da je jedan od njegovih putničkih aviona morao prinudno sletjeti na londonski aerodrom Stansted.

Avion je sletio na Zračnu luku Stansted nakon što je primio prijetnju bombom.

Let Air India AI 191 iz Mumbaija u Indiji letio je u Newark, u SAD-u.

Na kopno je sletio u pratnji vojnih aviona Eurofighter Typhoon.

Air India flight #AI191 just diverted to Stansted due to a bomb threathttps://t.co/XzwA9pssoa pic.twitter.com/udBo2K8ADY