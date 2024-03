Drama u Meksiku: Kamionetom razbili vrata predsjedničke palače

Dok je meksički predsjednik Manuel Lopez Obrador držao konferenciju za medije u predsjedničkoj palači, prosvjednici su u Meksiku bijelim kamionetom razvalili vrata palače.

Policija je odgovorila suzavcem i podigla barijere unutar palače kako bi spriječila prodor.

Prosvjednici se bune zbog neriješenog slučaja starog 10 godina kada je u jednom od najgorih nasilnih incidenata nestalo više od 40 studenata.

''Ono što oni žele je da mi odgovorimo nasilno, ali mi to nećemo učiniti, mi nismo nasilnici. Vrata će se popraviti i to je to, ali ono što oni žele je provocirati'', kazao je Lopez Obrador.

