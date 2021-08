Nastavlja se munjevito napredovanje talibana u Afganistanu. U njihove ruke pali su drugi i treći grad po veličini, Kandahar i Herat.

SAD i Velika Britanija šalju postrojbe u Afganistan, ali samo da bi pomogle u evakuaciji veleposlanstava u Kabulu. Američke obavještajne službe procjenjuju kako bi talibani glavni grad mogli opkoliti za 30 i zauzeti za 90 dana.

Pred sukobima bježe deseci tisuća ljudi. UN-ove agencije upozoravaju da je Afganistan na rubu humanitarne katastrofe.

"Mnogi su iznenađeni u Pentagonu, Bijeloj kući i drugdje. Iako se očekivalo da talibani napreduju, brzina tog napredovanja i koliko brzo su provincijska središta padala prošli tjedan, to nije bilo očekivano. SAD nije predvidio da će se to dogoditi tako brzo. Ali istodobno, administracija ne vidi mogućnost povratka", rekao je Sagar Meghani, analitičar Associated Pressa.

Podsjetimo, talibanski militanti su do petka zauzeli tri velika afganistanska grada i cijeli niz pokrajinskih prijestolnica, bilježeći velike vojne uspjehe posljednjih tjedana na terenu.

Snage sigurnosti i gradski dužnosnicu grad su napustili jutros.

Zbog brzog i silovitog napredovanja talibana, SAD će poslati 3000 vojnika u Afganistan da bi pomogli evakuirati američke diplomate.

Britanija će rasporediti oko 600 vojnika koji će pomoći u evakuaciji njezinih državljana, a slično namjeravaju postupiti i ostala veleposlanstva.

Za potrebe evakuacije američkog diplomatskog osoblja iz Kabula, 3000 američkih vojnika osiguravat će aerodrom, tisuću će ih biti u Kataru za tehničku i logističku podršku, a još 4000 će ih biti u pričuvi u Kuvajtu za eventualno slanje pojačanja, što je mnogima oživjelo bolna sjećanja na pad Sajgona.

Katar, domaćin održanih političkih pregovora između zaraćenih strana u Afganistanu, u petak je izdao priopćenje u kojem 13 izaslanika, uključujući EU i UN, pozivaju talibane da smjesta prekinu napade na urbana središta.

Pakistanski premijer Imran Khan je rekao da su ga talibani obavijestili da neće pregovarati s vladom u Kabulu sve dok je na vlasti predsjednik Ashraf Ghani.

