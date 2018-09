Muškarac kojeg lokalni mediji opisuju kao lokalnog huligana došao je do ključeva policijskog automobila i krenuo u vožnju. Sve je "lajvao" na svojem profilu na Facebooku.

Domogao se ključeva policijskog automobila, ušao u njega i ludovao po cestama naselja Borča kod Beograda. Muškarac S.Ž. otprije je poznat policiji, a kako sam kaže na snimci - oduvijek je želio provozati policijsko vozilo.

"Dosta ste vi mene hapsili, lopovi. Sad ćemo vidjeti kako ovo ide", riječi su s kojima je u četvrtak malo prije podneva počeo ludu vožnju ulicama Borče.

Na snimci se vide i komentari njegovih prijatelja s društvene mreže koji mu pružaju podršku, no nekolicina mu je napisala da je "lud". Snimku njegove vožnje policijskog automobila možete pogledati ovdje.



Prema pisanju srpskih medija, nepoznato je kako je došao do ključa službenog policijskog vozila. U njemu je pokušao pokrenuti policijsku sirenu i to mu je pošlo za rukom malo prije nego što je napustio vozilo. Kad mu je vožnja dosadila, automobil je ostavio u sporednoj uličici.

Kako se doznaje, uhićen je i muškarac koji je ukrao automobil i policajac čije je službeno vozilo zloupotrijebljeno. Niti jedan od njih dvojice nije bio pod utjecajem alkohola.