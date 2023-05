Donje rublje, paketi kobasica, pa čak i skupe dizajnerske cipele, vrlo je malo onoga što u posljednje četiri godine Harry nije dovukao kući iz svojih pohoda i Donnu doveo u poprilično nezgodnu situaciju. Gotovo 300 funti vrijedne stvari Harry je zapravo ukrao. Možda nehotice premda s jasnom namjerom. Ima još jedna stvar koju bi trebalo napomenuti - Harry je mačak.

Šarmantni kradljivac neodoljiva izgleda i dugih brkova u crnom fraku već godinama operira u opatiji Darley u Derbyju, a posljednjih tjedana glas o lopovu nevina pogleda pronio se i izvan granica Otoka.

Ukaže mu li se prilika, on je iskoristi

''Donio mi je jednu crvenu cipelu, dizajnersku i prilično skupu. Ni sportski grudnjaci nisu jeftini, a neki dan je donio nečiji novčanik, no bio je prazan'', izdvojila je Donna Hibbert najnovije iz asortimana svojeg mačka.



Ona vjeruje kako Harry misli da su svi doneseni predmeti zapravo pokloni za nju. Samo prošli tjedan od susjeda je otuđio šest predmeta. Neke je skinuo sa sušila za rublje, a neke uzeo iz susjednih domova. Ukaže mu li se prilika, on je iskoristi.



''Mislim da mačke svojim vlasnicima vole donositi poslastice, tako oni razmišljaju. Češće je riječ o predmetima, manje je ptica i miševa, na čemu sam mu zahvalna'', istaknula je.

Miško u uredu gradonačelnika: "Tu je već četiri godine, praktički je zaštitni znak grada Rijeke"



Na iskazima ljubavi u materijalnom pogledu ne štedi ni Harryjev brat, Luna. No, on kao da se bavi reciklažom, naime kad on kući donosi razne predmete, najčešće je riječ o vrećicama od grickalica ili praznim paketićima cigareta, piše BBC.

''Mislila sam da ću izludjeti''

Priča o nestašnom mačku proširila se i u drugim medijima nakon što je Hibbert nedavno počela objavljivati fotografije ukradenih predmeta na lokalnoj Facebook stranici 'Spotted: Darley Abbey', na kojoj ljudi oglašavaju pronađene i izgubljene stvari.



''Doista sam se zabrinula zbog nekih, možda siromašnih ljudi u selu koji su mislili da su neke stvari zametnuli ili izgubili, a zapravo su im nestale", rekla je Donna.

Provalili u trgovinu cipelama, ukrali 200 tenisica i pobjegli: Na jedno nisu pazili, sad imaju nezgodan problem



"Naša prva susjeda je na Facebooku vidjela moju objavu i napisala - Moji su, mislila sam da ću izludjeti. Stalno kupujem nove sportske grudnjake!''



"Ovaj tjedan smo objavili fotografije šest različitih predmeta, koji u vrećicama čekaju da budu vraćeni vlasnicima'', dodala je.

Cat steals hundreds of pounds of items from neighbours https://t.co/n90cu3vJev — BBC News (UK) (@BBCNews) May 1, 2023

Popis luckastih lopova samo se širi

U komentarima ispod fotografija na Facebooku javljaju se ne samo susjedi, nego i ljudi s raznih krajeva svijeta.



Mnogi pišu o sličnim iskustvima – neki o iskustvima s vlastitim slatkim malim kradljivcima, neki o onima iz svojeg susjedstva, a svi zajedno uz mnogo smijeha.

Kako će kriza utjecati na kućne ljubimce? ''Kada živo biće primite u svoj život, ono je s vama i u dobru i u zlu''



Colin, Brenda, Joey… popis luckastih lopova samo se širi, a Donna, sretna jer može stvari vratiti njihovim pravim vlasnicima, pri čemu je otkrivanje što je čije dodatna zabava, zaključila je: ''Drago mi je da se svi na kraju ovome možemo dobro nasmijati.''