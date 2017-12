Lideri EU-a dogovorili su na Summitu u Bruxellesu da pregovori o Brexitu s Velikom Britanijom idu u drugu fazu.

Donald Tusk, predsjednik Europskog vijeća, kazao je da razgovori s Velikom Britanijom o izlasku iz Europske unije ulaze u drugu fazu u kojoj će se dogovoriti dugoročni odnosi, pogotovo kad su u pitanju trgovina i sigurnost. Prvo o čemu će se raspravljati, i to već sljedećeg tjedna, jesu uvjeti u prijelaznom periodu nakon što Velika Britanija izađe iz EU-a u ožujku 2019. godine.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may