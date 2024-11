Trump želi da se zdravstvom bavi teoretičar zavjera Kennedy Jr., Jennifer Lopez podržala Harris

Četiri dana je do najneizvjesnijih izbora u povijesti za američkog predsjednika, a dvoje kandidata juri sa skupa na skup, od "swing" države do swing države. Na skupu u Arizoni republikanski kandidat Donald Trump odradio je 90-minutni intervju s konzervativnim televizijskim voditeljem Tuckerom Carlsonom za vrijeme kojeg je dao neke obrise budućeg kabineta. Trump je ponovio kako bi volio uključiti Elona Muska na poslovima štednje u državnom budžetu kroz povećanje učinkovitosti, ali da nažalost neće biti ministar u njegovoj Vladi.

"Musk ne želi postati ministar nečeka. Mislim, volio bih ga imati u Vladi. Ali on radi neke druge stvari", objasnio je Trump Carlsonu u intervjuu.

Za Roberta F. Kennedya Jr. s druge strane trebalo bi se naći neko mjesto u budućoj administraciji. Pojava jednog Kennedya Jr. među republikancima djeluje dosta bizarno, jer dolazi iz političke dinastije Kennedy, sin je slavnog Roberta F. Kennedya i nećak još slavnijeg Johna F. Kennedya, a sam je dobar dio svojeg života bio demokrat, liberal i borac za očuvanje okoliša. No, zadnja dva desetljeća počeo je upadati u teorije zavjera o cjepivima, a javnost je sablaznio pričom o tome kako mu u mozgu obitava jedan mrtvi crv. Na ovim izborima počeo je kao nezavisni kandidat, a onda je izašao iz utrke i podržao Donalda Trumpa. U međuvremenu je pokušao sudski maknuti svoje ime sa slistića u "swing" državama kako ne bi naštetio Trumpovom izboru, ali nije uspio u Michigenu i Wisconsinu. Trump mu to ne zamjera, nego misli da bi mu mogao dati neku ulogu u američkom zdravstvu.

“On to stvarno želi, s pesticidima i raznim stvarima... Rekao sam da on to može, može učiniti što god želi. Želi pogledati cjepiva, sve. Mislim da je super, mislim da je super", objasnio je Trump Carslonu na skupu u Arizoni.

J.Lo i Generacija Z

Na drugoj strani političkog spektra pokušavaju iskoristiti neprimjerenu šalu jednog komičara koji je na Trumpovom skupu nazvao Portoriko "otokom smeća koje pluta", pa je tako na skupu u još jednoj "swing" državi Nevadi govorila, valjda najpoznatija Portorikanka na svijetu, Jennifer Lopez. Nije se slučajno tamo pojavila jer latinoamerička poulacija čini četvrtinu stanovništva države Nevade.

"Nisu samo Portorikanci bili povrijeđni taj dan, bio je to svaki latinoamerikanac u ovoj državi, bilo je to čovječanstvo i svaka pristojna osoba. (...) Kamala Harris je kroz cijelu svoju karijeru pokazivala tko je ona. Ona se zauzimala za nas. Vrijeme je da se mi zauzmemo za nju. (...) Obećala sam si da neću biti emotivna, ali trebamo biti emotivni, trebamo biti uzrujani, trebamo biti preplašeni i bijesni, trebamo. Naša bol je bitna, mi smo bitni. Vi ste bitni" izjavila je Jennifer Lopez na skupu u Las Vegasu.

Nakon nje, pozornicu je zauzela demokratska kandidatkinja Kamala Harris koja je odmah rekla da se ne boji teških bitki pred njom i "da ćemo mi pobijediti". Najavila je da će se boriti za radnike, da će im dići minimalnu plaću, a smanjiti poreze koji ih opterećuju. Svojeg protivnika optužila je da ne poštuje slobode i inteligenciju žena koje znaju donositi odluke o svojim životima. Za kraj se obratila pripadnicima generacije Z.

"Vi ste s pravom nestrpljivi za promjene. Odlučni ste živjeti bez oružanog nasilja. Namjeravate promijeniti svijet koji ste naslijedili. Za vas nijedno od ovih pitanja nije teoretsko", poručila je Kamala Harris i napustila govornicu skupa u Las Vegasu.