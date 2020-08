Nakon što ga je dopisnik Huffington Posta SV Dáte upitao je li mu žao zbog "laganja američkom narodu", predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da ne razumije pitanje te je naposljetku novinara odlučio u potpunosti ignorirati.

Novinar je Donalda Trumpa upitao je li mu, nakon tri i pol godine mandata, žao "zbog svog laganja američkom narodu"?

Trump je prvo rekao "Svog čega?", na što je novinar odgovorio: "Svog laganja, svih neistina."

Trump je ponovno na pitanje odgovorio pitanjem: "A tko je to činio?", na što je novinar rekao: "Vi ste činili." Emrički predjsednik odlučio je prečuti to pitanje. Riječ je dao drugom novinaru.

Novinar Huffington Posta je naknadno na svojem Twitter profilu objavio da je mu to pitanje želi postaviti već pet godina.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu.

For five years I've been wanting to ask him that.