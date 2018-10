Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da u povorci tisuća migranata koji već nekoliko dana idu prema Sjedinjenim Državama ima pripadnika nasilnih banda i ljudi s Bliskog istoka.

"Uzmite svoj fotoaparat, pođite među njih i promatrajte. Vidjet ćete MS-13, ljude s Bliskog istoka, svega", rekao je predsjednik novinarima uoči odlaska u Teksas. "I znate što? Nećemo im dopustiti da uđu u našu zemlju. Želimo sigurnost, želimo sigurnost", ponovio je. "Vidio sam izvješća i ima puno kojekakvih ljudi u toj skupini" migranata.

Banda Mara Salvatrucha (MS-13) koju uglavnom čine Salvadorci, nastala je na ulicama Los Angelesa u 1980-im ali sada sije strah u Gvatemali, Hondurasu i u Salvadoru. Bijela kuća je u svibnju nazvala njezine pripadnike "divljim životinjama". Donald Trump često spominje tu bandu kako bi opravdao svoju protuimigrantsku retoriku.

U nizu objava na Twitteru u ponedjeljak ujutro predbacio je meksičkoj vojsci i policiji da su "nesposobni" da zaustave migrante.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws!