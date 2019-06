Donald Trump u ponedjeljak je gradonačelnika Londona nazvao "bezosjećajnim gubitnikom" nakon što je Khan kritizirao britansku vladu jer je pozvala Trumpa u državni posjet.

Trump je u ponedjeljak, sa suprugom Melanijom, sletio u Veliku Britaniju i započeo trodnevni posjet, a već prije slijetanja napao je Sadiqa Khana.

"Sadiq Khan, koji je po svemu napravio užasan posao kao gradonačelnik Londona, lakomisleno je neugodan prema gostujućem predsjedniku SAD-a, najvažnijem savezniku Ujedinjenog Kraljevstva", napisao je Trump na Twitteru prije nego što je Air Force One sletio u zračnu luku Stansted blizu Londona.

. @SadiqKhan , who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......

"On je bezosjećajni gubitnik koji bi se trebao usredotočiti na kriminal u Londonu, a ne na mene", dodao je.

Laburist Khan u nedjelju je rekao kako je važno imati dobre odnose sa SAD-om, ali da Velika Britanija ne bi trebala "odmotavati crveni tepih" za Trumpa. Također je usporedio Trumpa s fašistima 20. stoljeća.

"To je mnogo ozbiljnije od dječjih uvreda koje bi trebale biti ispod razine predsjednika SAD-a", rekao je Khanov glasnogovornik.

"Sadiq predstavlja progresivne vrijednosti Londona i naše zemlje, upozoravajući da je Donald Trump najnečuveniji primjer rastuće krajnje desne prijetnje širom svijeta", dodao je.

Devedesettrogodišnja kraljica pozdravila je Trumpa i njegovu ženu Melaniju u Buckinghamskoj palači na počektu trodnevnog državnog posjeta, uz svu raskoš kraljevske ceremonije, formalnu večeru s kraljicom, čaj s princem Charlesom i posjet Westminsterskoj opatiji, crkvi u kojoj se tisuću godina krune britanski monarsi.

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!