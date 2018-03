Donald Trump donio je odluku da otpusti svojeg savjetnika za nacionalnu sigurnost H.R. McMastera, tvrdi u četvrtak navečer Washington Post, dodajući kako američki predsjednik predviđa otarasiti se i drugih visokih dužnosnika nakon spektakularnog otkaza državnom tajniku.

Glasine o mogućem otpuštanju generala H.R. McMastera već tjednima kruže američkim medijima. No, ovog puta Trump je odlučan da ga se riješi "i aktivno razgovara o potencijalnim zamjenama", tvrdi Washington Post pozivajući se na pet "izvora obavještenih o tim planovima".

Trump namjerava otpustiti McMastera s kojim se nikada nije dobro slagao, ali je spreman pričekati jer ne želi poniziti generala s tri zvjezdice i želi biti siguran da je našao solidnog nasljednika, piše dnevnik.

Upitana o informaciji iz Washington Posta, glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders izjavila je da nije došlo do promjena u Nacionalnom vijeću sigurnosti. No, nije se izjasnila o mogućnosti da do njih uskoro dođe. (Hina)