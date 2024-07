Trumpove riječi sablaznile svijet: Je li on to najavio uvođenje diktature?

"Kršćani, izađite na izbore i glasujte! Samo ovaj put, više to nećete morati činiti", poručio je Donald Trump svojim simpatizerima u petak na stranačkom skupu na Floridi kojeg je organizirala desničarska skupina Truning Point Action.

Uz desnu ruku položenu na prsa, okupljenima je obećao da će ''srediti'' da više ne moraju na izbore. Nakon te Trumpove izjave, izrečene nedaleko od njegove rezidencije Mar-a-Lago, podigle su se mnoge obrve.

Trump: You have to get out and vote. You won’t have to do it anymore. Four years, it will be fixed, it will be fine. You won’t have to vote anymore.. In four years, you won’t have to vote again. pic.twitter.com/DBGcBr3Wht