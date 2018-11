Predsjednik Donald Trump upozorio je na nadolazeće sankcije koje će njegova administracija uskoro nametnuti Iranu, referirajući se na popularnu HBO seriju Game of Thrones.

Nakon što su dužnosnici njegove administracije objavili da Iranu slijede sankcije, predsjednik Donald Trump potrudio se podsjetiti što će se dogoditi na, blagorečeno, nesvakidašnji način.

U posljednjem tvitu, Trump je podijelio svoju fotografiju s tekstom ''Dolaze sankcije'' koristeći isti font kao i poznata serija Igra prijestolja. Ispod ''upozorenja'' na fotografiji stoji i datum 5. studeni, kao podsjetnik kada točno sankcije ''dolaze''.

Trump nije samo izgled slova preuzeo od serije Igra prijestolja, već i ovu zanimljivu poruku. ''Dolazi zima'' je slogan serije i koristi se kao najava dugih i teških sezona s neizvjesnim završetkom. U seriji fraza o dolasku zime simbolizira i želju za osvetom.

Na Trumpov tvit je, između ostalih, reagirala i Maisie Williams, jedna od glavnih glumica u seriji, rekavši ''ne danas''.

Sanctions are coming for you on November 6, you orange idiot. And how dare you ruin Game of Thrones? https://t.co/Wc1GEfxdlT