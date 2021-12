Devet osoba, među kojima šest Amerikanaca, poginulo je u srijedu u padu zrakoplova koji je iz Santo Dominga trebao poletjeti na Floridu, priopćila je zrakoplovna kompanija Helidosa.

"Helidosa obavještava i žali zbog nesreće njezina zrakoplova u zračnoj luci Las Americas (u Santo Domingu) u kojoj su poginuli svi putnici i članovi posade", navodi se u priopćenju.

A private plane has crashed outside #SantoDomingo in the #DominicanRepublic, killing all nine people on board including Puerto Rican music producer Jose Angel Hernandez, who is also known as #FlowLaMovie #disaster #planecrash #Accident pic.twitter.com/IEns6m009t